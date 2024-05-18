Употребление электронных сигарет с жидкостями, в которых присутствуют ароматизаторы и пищевые добавки, приводит к развитию синдрома Evali у потребителей в возрастном диапазоне 20-30 лет, предостерегает научный сотрудник отделения пульмонологии, врач-пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра анестезиологии и реанимации Алексей Никишенков.
Накануне ряд СМИ обозначил планы властей запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Минздрав страны, уже составил перечень "веществ, направленных на повышение привлекательности" вейпов. При его одобрении на полках российских торговых точек будут лишь содержащие никотин жидкости.
"Если брать мои наблюдения, то в связи с появлением электронных сигарет появился синдром Evali, когда происходит острое повреждение легких, достаточно серьезное. Появились пациенты, молодые, как правило,20-30 лет, с этим недугом", - рассказал в интервью ТАС Алексей Никишенков.
Эксперт констатирует, что наполнители и входящие в их состав ароматизаторы и другие вещества, в отличие от традиционных сигарет, могут вызывать в легких острую, резко начинающуюся "аллергию", которую называют острым интерстициальным повреждением или острой интерстициальной пневмонией. Причем, происходит это очень быстро, а последствия могут быть и вовсе фатальны.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Линдси Фокс/Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Трамп предостерёг, что мировая война может начаться до выборов в США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность нынешнего руководства страны может стать причиной Третьей мировой войны в ближайшие пять месяцев.
КНДР испытала ракету с собственной системой навигации
17 мая Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с использованием новой навигационной системы автономного управления, говорится в официальных сообщениях о вчерашних пусках.
В России анонсировали сертификацию туристических услуг по стандарту Muslim Friendly
Российские отели смогут получить сертификат по стандарту Muslim Friendly, который был разработан органом аккредитации "Роскачество - Халяль" совместно с мусульманскими организациями на основе международных норм, сообщают "Известия".
Центр Гамалеи начал клинические исследования инъекционного "Фтортиазинона"
В России стартовало клиническое исследование нового антибиотика в инъекционной форме, фтортиазинона, разработанного Центром Гамалеи. Ранее в научном учреждении заявили, что препарат будет направлен на преодоление антибиотикорезистентности, также он исследуется при осложненной синегнойной инфекции.