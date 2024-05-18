Употребление электронных сигарет с жидкостями, в которых присутствуют ароматизаторы и пищевые добавки, приводит к развитию синдрома Evali у потребителей в возрастном диапазоне 20-30 лет, предостерегает научный сотрудник отделения пульмонологии, врач-пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра анестезиологии и реанимации Алексей Никишенков.

Накануне ряд СМИ обозначил планы властей запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Минздрав страны, уже составил перечень "веществ, направленных на повышение привлекательности" вейпов. При его одобрении на полках российских торговых точек будут лишь содержащие никотин жидкости.

"Если брать мои наблюдения, то в связи с появлением электронных сигарет появился синдром Evali, когда происходит острое повреждение легких, достаточно серьезное. Появились пациенты, молодые, как правило,20-30 лет, с этим недугом", - рассказал в интервью ТАС Алексей Никишенков.

Эксперт констатирует, что наполнители и входящие в их состав ароматизаторы и другие вещества, в отличие от традиционных сигарет, могут вызывать в легких острую, резко начинающуюся "аллергию", которую называют острым интерстициальным повреждением или острой интерстициальной пневмонией. Причем, происходит это очень быстро, а последствия могут быть и вовсе фатальны.

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