Как поддерживать печень в рабочем состоянии, несмотря на нагрузки, и как разнообразить для этого свой рацион питания советует профессор Ольга Бокерия. Многие лекарственные препараты обладают побочными эффектами, негативно отражающимися на печени пациентов. В аннотациях об этом сказано, однако, как минимизировать риски при лечении, об этом обычно не говорится.
Член-корреспондент РАН Ольга Бокерия с научных позиций рекомендует как и чем защитить организм и приводит топ-7 продуктов, которые создадут эффективный барьер для атак на жизненно важный орган.
"Все виды крестоцветных овощей (капуста, салат, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис и др.); яйца - много холина (регулирует холестерин), много белка; молодая зелень и побеги (любые); свекла -снижает воспаление, улучшает выведение желчи, листья содержат большое количество калия; чеснок; все виды жирной рыбы; лимон - снижает воспаление, предотвращает жировой гепатоз", - цитирует доктора "Российская газета".
Иметь здоровую печень важно в любом возрасте, ведь она выполняет в организме множество функций: расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ. Синтезирует желчь, холестерин; превращает избыток холестерина в желчные кислоты и выводит из организма, резюмирует специалист.
Фото: https://www.flickr.com/photos/cogdog/5497700337/
Евровидение-2024. Тройка призеров: Швейцария, Хорватия, Украина
На конкурсе "Евровидение-2024" лидером голосования стал швейцарский рэпер Nemo с песней The Code.
Северное сияние из-за магнитной бури наблюдали ночью по всему миру
Полярное сияние в непривычных для этого явления широтах зафиксировано в ночь на 11 мая. Причем, по оценкам астрономов, это не финал. Аномальные геомагнитные возмущения могут подарить красивое зрелище ещё и в ночь на воскресенье.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.