Как поддерживать печень в рабочем состоянии, несмотря на нагрузки, и как разнообразить для этого свой рацион питания советует профессор Ольга Бокерия. Многие лекарственные препараты обладают побочными эффектами, негативно отражающимися на печени пациентов. В аннотациях об этом сказано, однако, как минимизировать риски при лечении, об этом обычно не говорится.

Член-корреспондент РАН Ольга Бокерия с научных позиций рекомендует как и чем защитить организм и приводит топ-7 продуктов, которые создадут эффективный барьер для атак на жизненно важный орган.

"Все виды крестоцветных овощей (капуста, салат, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис и др.); яйца - много холина (регулирует холестерин), много белка; молодая зелень и побеги (любые); свекла -снижает воспаление, улучшает выведение желчи, листья содержат большое количество калия; чеснок; все виды жирной рыбы; лимон - снижает воспаление, предотвращает жировой гепатоз", - цитирует доктора "Российская газета".

Иметь здоровую печень важно в любом возрасте, ведь она выполняет в организме множество функций: расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ. Синтезирует желчь, холестерин; превращает избыток холестерина в желчные кислоты и выводит из организма, резюмирует специалист.

Фото: https://www.flickr.com/photos/cogdog/5497700337/