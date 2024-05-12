Самой большой стройкой страны предстоит стать новым регионам России. При этом на всей территории РФ уже к 2030-му году будет сдаваться в эксплуатацию до 120 млн квадратных метров жилья ежегодно, пообещал исполняющий обязанности зампреда правительства Марат Хуснуллин.
"Жилищное строительство остается нашим основным драйвером - мы уже вышли на показатель в 110 миллионов новых квадратных метров в год и планируем его повышать", - заявил кандидат в вице-премьеры на встрече с членами комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В приоритете, форсированное развитие новых территорий государства. Марат Хуснуллин обозначил, что трехлетняя программа социально-экономического развития новых регионов уже утверждена. В этом году планируется утвердить аналогичную программу на ближайшие шесть лет.
Там колоссальный объём работы. Это самая большая стройка в стране, мы в среднем мобилизовываем от 30 до 45 тысяч строителей единомоментно, резюмировал чиновник. Депутаты поддержали его кандидатуру в качестве заместителя председателя правительства для голосования на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Фото: пресс-служба Правительства РФ.
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