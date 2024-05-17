Соинвесторы проекта отечественного электромобиля "Атом" компании "Камаз" и "Росатом" планируют привлечь к производству китайских партнеров. При этом минимальная цена на электрокар уже определена, она составит 2,5 млн рублей.

"Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться", - рассказал РИА Новости гендиректор компании "Кама", разрабатывающей концепт, Игорь Поваразднюк.

Работа над проектом идет уже более трех лет. Хотя массовое производство ещё в планах, но бронь на первую партию электрокаров оставила 35 тысяч предзаказов, за эту услугу необходимо было заплатить 7 тысяч рублей.

Предприятие проектирует универсальную платформу, которая включает российскую компонентную базу - электродвигатель, батареи и редуктор. В планах - организация стопроцентной локализации сборки, для этого создается пул производителей автомобильных компонентов.

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