Налоговые льготы на внутрироссийские авиаперевозки решено пролонгировать на предстоящие три года — до 1 января 2028 года, специальное поручение дал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
"Речь идёт о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", — пояснили в пресс-службе правительства России.
Ранее эти меры поддержки должны были завершиться в конце текущего года. Сейчас соответствующие поправки о продлении преференций подготовлены для внесения в Налоговый кодекс РФ.
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