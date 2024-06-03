Самозанятые и предприниматели — это разные формы ведения и бизнеса. Предстоящие изменения в налоговом законодательстве нашей страны не будут иметь серьёзного влияния на численность россиян, использующих специальный налоговый режим, рассказал в интервью NewsInfo. Ru управляющий партнер юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин.
"Самозанятый не может нанимать людей, например, себе в штат, таким
образом, он ограничен, он может работать один, сам на себя. И самозанятый
ограничен доходом в виде 2,4 миллиона рублей в год. Поэтому, в любом случае, тем, кто ведет бизнес, в том числе, к примеру имеет крестьянско-фермерское хозяйство, нужно формировать в любом случае большие обороты. Это не их ниша", — говорит юрист.
По его словам, самозанятость подходит для какого-то портного, который, условно, зарабатывает 100 тысяч в месяц. Когда мы говорим о каком-то мелком бизнесе, то это уже больший оборот, большая выручка, отсюда не походит самозанятость, и отсюда не стоит ждать переход к примеру индивидуальных предпринимателей, в случае измений касающихся упрощенной системы налогообложения в формат самозанятых, отметил Гатин.
И ещё один важный нюанс, согласно действующим законам, самозанятые уплачивают только налог на профессиональный доход. Уплата обязательных платежей на пенсионное страхование для них не предусмотрена. Такие участники финансово-хозяйственной деятельности могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России. Накануне, профсоюзы выступили за изменения сложившейся практики.
"Есть проблема в социальных взносах, которые самозанятые не платят. У них отсутствуют отчисления в Социальный фонд России. То есть они не производят отчисления на свою будущую пенсию и на оплату своего больничного листа. Таким образом, до сих пор не решена проблема социальных гарантий самозанятых", — считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Пока о конкретных законодательных инициативах на этот счёт речи не идёт, но после 2028-го года, по мнению экспертов, изменения в налоговом законодательстве и в формровании внебюджетных фондов (Соцфонда и ФОМС) вполне могут выйти на повестку дня. До 2028-го года власти гарантировали оставить действующие правила работы плательщиков налога на професииональный доход неизменными.
Фото: commons.wikimedia.org/FHS UTB (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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