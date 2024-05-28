Сближение специального налогового режима для малого бизнеса с обычной системой налогообложения, о которой накануне сообщил министр финансов Антон Силуанов, по оценкам экспертов может серьёзно отразится на всей цепочке ценообразования на товары и услуги в нашей стране, прогнозирует управляющий партнер юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин в диалоге с NewsInfo.Ru.

"Упрощенная система налогообложения — это когда бизнес платит 6% со всего дохода условно, он эти налоги закладывает в стоимость товара. Например, вот он заплатил 6% и всё, он выполнил. свои обязательства по налогам. А когда мы говорим об общей системе налогообложения, это всегда налог на прибыль — это 20%, и это НДС — 20%. Поэтому предприниматель эти деньги, этот налог будет закладывать в цену товара, и отсюда у вас будет увеличение стоимости товара в любом случае", — рассуждает юрист.

Действительно, базовый закон рынка, когда за дополнительные издержки, и налоговые отчисления здесь как раз тот самый случай, платит конечный потребитель, очевидно сработают и метаморфозах с так называемой "упрощёнкой", считают многие предприниматели. Конечно, тотального удорожания товаров, работ и услуг одномоментно ждать не стоит, но быть готовым к этому имеет смысл.

В целом, при переходе на стандартную систему налогообложение, помимо кардинально иного подхода к налогооблагаемой базе изменяется и вся схема ведения бухгултерского учета. Начиная от первичного, заканчивая сводной отчётностью.

"При общей системе налогообложения уже нужно будет привлекать бухгалтера. Отсюда соответствующие штрафы за неверную подачу, неправильный расчет, еще что-то. Вот в этом риски. Больше рисков нет. Они не глобальные, но всё-таки есть", — резюмирует Алексей Гатин.

Тем не менее, позиция властей, при всех оговорках, вполне однозначна. Необходимо проанализировать действующий в нашей стране спецрежим малого бизнеса и донастроить его таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой, — компании, которые созданы для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги, таков лейтмотив идеологов изменений. Остаётся дождаться документов, которые примет по части изменений в Налоговый кодекс парламент и одобрит президент.

Фото: NewsInfo.Ru / Олег Хвацкий