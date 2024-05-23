Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, официально озвучил позицию властей глава минфина РФ Антон Силуанов в ходе слушаний в Госдуме по предстоящей реформе налогообложения в стране. Сохранятся и все остальные условия по данному специальному налоговому режиму.
"Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем", - категорично заявил ключевой финансист страны.
По последним численность самозанятых в Российской Федерации приближается к 10 млн граждан, за время действия данной формы работы, эта категория россиян, по данным Федеральной налоговой службы, получила официально задекларированного дохода на сумму почти три триллиона рублей.
Фото: government.ru(Creative Commons Attribution 3.0)
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