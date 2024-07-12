Госдума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, де-юре, заменит курортный сбор. В эксклюзивном интервью NewsInfo оценку регулирующего воздействия на отрасль принятых нововведений даёт профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

Так как новый сбор относиться к местным налогам, то именно муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми актами. Они же будут устанавливать величину в пределах заданной федеральным законодательством, а равно, в территориальных образованиях местные парламенты вправе будут дополнять перечень льготников по уплате нового налога.

Поскольку сбор целевой, то органы местного самоуправления будут держать на контроле и расходование вырученных денежных средств. В профессиональном сообществе двоякое отношение к фискальной новации.

"С одной стороны, государство помогает развитию регионов, вкладывает денежные средства, с другой стороны, мы собираем по 100 рублей. Но это деньги, которые идут на развитие туристической инфраструктуры. Поэтому люди, которые путешествуют по миру, уже сталкивались с этими сборами. Но в нашей ситуации, если это улучшает инфраструктурные объекты для отдыха, конечно, это пойдет", — говорит Галина Дехтярь.

При этом, по оценке учатников сферы внутреннего туризма, с момента введения нового налога, повышение стоимости проживания в отелях неизбежно. По крайней мере на величину самого сбора. Плюс, туристу предстоит заплатить ещё и за администрирование дополнительного вычета. Алгоритм таков, что собирать налог, затем его аккумулировать в течение трех месяцев, и в конце квартала перечислять в муниципальный бюджет должны будут как раз сами отельеры.

К слову, деньги потенциально за год от нового налога по всей стране могут быть собраны весьма не маленькие. Так, по официальным данным Так согласно официальным данным Ассоциации туроператоров России, выручка отечественных отелей по итогам минувшего года превысила 830 миллиардов рублей. В текущем году прогнозируется рост до 900 миллиардов. Очевидно, за год сумма туристического налога, если бы его ввели сразу все субъекты федерации (всё к этому и идёт), могла бы составить 9 миллиардов рублей. И здесь вновь важно строго целевое использование данного ресурса.

"Все виды туризма сегодня у нас в приоритете. Поэтому у нас сейчас пляжи, у нас сейчас очистка водоемов в приоритете, потому что люди хотят где-то искупаться. А очень большое количество водных объектов у нас запрещены к купанию по санитарно-эпидемиологическим нормам. И там проводятся различные работы, чтобы привести все это в порядок. Мы в процессе развития", — резюмирует Галина Дехтярь.

Резонные опасения, что введение дополнительных расходов для туристов могли бы отразится на турпотоке в целом, пока себя не оправдывают. Сама величина налогового сбора не кретична. В структуре общего бюджета турпоездки, она близка к статистической погрешности.

Опыт регионов, где предтеча турналога, так называемый курортный сбор, действует в пилотном формате, показывыает: в Санкт-Петербург, на Алтай, на Кубань и в Ставрополье (территории, где туристы платят уже сейчас за каждые сутки отдыха, прим. автора) ездить меньше не стали. Так что и риски, что с тотальным введением нового налога, стоит ожидать снижения выручки в индустрии гостеприимства, не велики.

Фото: NewsInfo/Олег Хвацкий