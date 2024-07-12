Наличных денег на руках у россиян за первое полугодие стало на 570,3 млрд рублей меньше. Всего в звонкой монете и купюрах сейчас в обороте по стране ходят примерно 17,7 трлн рублей. Но отток, в основном на депозиты, не ослабевает.

Причина тренда, высокие процентные ставки, которые предлагают банки, констатируют в ЦБ РФ. Аналитики считают, что причина в транзите из кэша в безнал, лишь отчасти обусловлена экономическими вводными. Есть и психологическая составляющая.

Если смотреть на динамику дрейфа из наличных и обратно по полугодиям, то сейчас фиксируется рекордная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему государства за последние девять лет: больше было только в первой половине 2015 года — тогда объем наличных снизился на 1,2 трлн руб. Переток средств из наличной в безналичную форму с тех пор наблюдался трижды, самый заметный был немногим больше 300 млрд руб. (в январе-июне 2019 года).

Гораздо чаще в нашей стране случается прирост "живых" денег на руках у населения: например, за 2020 год на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн руб., а во второй половине 2022 года — на 2,3 трлн руб.

Уже почти на протяжении года регулятор констатирует, что идёт колоссальный приток финансов населения на депозиты — больше 10 трлн руб. за последние 12 месяцев, почти по 0,7 трлн руб. на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в оборот.

Тенденция осени минувшего года, когда ставки по депозитам превысили 12-13%, сокращение наличных в обращении с этого момента фиксируется системно. Сейчас ставки по ряду вкладов и вовсе в районе 18% годовых. В конце месяца совет директоров Банка России по прогнозам может пересмотреть процентную ставку. Таргетирование инфляции пока, судя по всему даёт слишком скромные результаты. А это значит, ставки по банковским вкладам сохранятся на привлекательном уровне. Так что объём денежной массы продолжит путь к снижению.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Petar Milošević (Attribution-Share Alike 4.0)