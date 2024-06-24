Организация вооруженного мятежа или участия в таких действиях будет караться вплоть до пожизненного лишения свободы. Соответствующие поправки в ст. 279 УК России (вооруженный мятеж) поддержало правительство страны.

Положительное заключение, направленное на ужесточение особо тяжкой статьи возможно будет рассмотрено депутатами Госдумы РФ уже в ходе завершающейся весенней сессии парламента.

В настоящий момент наказание санкции варьируются от 12 до 20 лет лишения свободы. В случае, если законодатели поддержат новеллу, нижний порог будет установлен в 15 лет, а верхний в виде пожизненного лишения свободы.

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