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Власти хотят ужесточить наказание за военный мятеж вплоть до пожизненного заключения
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 16:39

Власти хотят ужесточить наказание за военный мятеж вплоть до пожизненного заключения

Организация вооруженного мятежа или участия в таких действиях будет караться вплоть до пожизненного лишения свободы. Соответствующие поправки в ст. 279 УК России (вооруженный мятеж) поддержало правительство страны.

Положительное заключение, направленное на ужесточение особо тяжкой статьи возможно будет рассмотрено депутатами Госдумы РФ уже в ходе завершающейся весенней сессии парламента.

В настоящий момент наказание санкции варьируются от 12 до 20 лет лишения свободы. В случае, если законодатели поддержат новеллу, нижний порог будет установлен в 15 лет, а верхний в виде пожизненного лишения свободы.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Эд Юордон (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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