Российский экономист Андрей Лобода рекомендует рублевые депозиты в качестве эффективного щита от инфляционного давления на накопления россиян. На фоне повышенных процентных ставок, тон которым задаёт Банк России, вклады приносят весьма неплохой доход - 15-17% годовых. Это полностью покрывает годовую инфляцию, и риски почти нулевые, считает эксперт.
Также неплохие инструменты для инвестиций в современных реалиях: это драгоценные металлы, ценные бумаги и облигации. Тоже риски прогадать достаточно невелики. Как и потерять само тело накоплений, а учитываю рыночную конъюнктуру вполне реально и приумножить свой капитал. Жизнь рантье правда большинству россиян пока грезится лишь в отдалённых перспективах, но как средства накопления и сохранения денег от инфляции, такие консервативные стратегии вполне жизнеспособны, считают экономисты.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/J.Dncsn/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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