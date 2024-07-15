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Минобороны: ПВО сбили над тремя регионами за ночь 22 беспилотника
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Минобороны: ПВО сбили над тремя регионами за ночь 22 беспилотника

Минувшей ночью оперативными силами ПВО над тремя регионами нашей страны подавлено и уничтожено 22 беспилотных аппарата, сообщает пресс-служба минобороны РФ. БПЛА ликвидированы над Брянской (15) и Липецкой областями (1), а также республикой Крым (6) пояснили в силовом ведомстве. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак беспилотников разрушений нет. В Липецкой области объект самолетного типа частично упал на территории электроподстанции, ее работа идёт в штатном режиме. В Севастополе обломки дрона-камикадзе рухнули на территории частного домовладения.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Эрик Хильдебрандт (Creative Commons CC0)

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