Минувшей ночью оперативными силами ПВО над тремя регионами нашей страны подавлено и уничтожено 22 беспилотных аппарата, сообщает пресс-служба минобороны РФ. БПЛА ликвидированы над Брянской (15) и Липецкой областями (1), а также республикой Крым (6) пояснили в силовом ведомстве. По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак беспилотников разрушений нет. В Липецкой области объект самолетного типа частично упал на территории электроподстанции, ее работа идёт в штатном режиме. В Севастополе обломки дрона-камикадзе рухнули на территории частного домовладения.
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