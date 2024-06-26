По данным минобороны РФ силами противовоздушной обороны минувшей ночью в небе над смоленской областью удалось сбить два дрона-камикадзе. Как уточнил губернатор региона, Василий Анохин, примерно в 4 часа утра украинские БПЛА собирались нанести удар по военным объектам в Вяземском районе, но были подавлены.
В настоящий момент на месте падения летательных объектов работают специальные службы. Губернатор призвал земляков в случае обнаружения частей беспилотников не приближаться к ним, дабы избежать возможной детонации и травм, и сообщать о находке по телефонам экстренных подразделений.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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