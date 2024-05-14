Силовики задержали начальника Главного управления кадров минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, его подозревают в уголовном преступлении, приводит данные ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации СМИ дело находится в ведении ГВСУ СК РФ.

Следственное ведомство уже обратилось в судебные инстанции с ходатайством об избрании высшему офицеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Картотека 235-го московского гарнизонного военного суда действительно содержит данные о заседании с целью избрания меры пресечения в отношении Кузнецова Юрия Васильевича.

Генерал проработал в должности главного кадровика армии ровно год. Указ о его назначении на должность был подписан в мая 2023-го.

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