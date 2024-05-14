Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
ТАСС: начальник главка кадров минобороны задержан
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:03

ТАСС: начальник главка кадров минобороны задержан

Силовики задержали начальника Главного управления кадров минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, его подозревают в уголовном преступлении, приводит данные ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации СМИ дело находится в ведении ГВСУ СК РФ.

Следственное ведомство уже обратилось в судебные инстанции с ходатайством об избрании высшему офицеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Картотека 235-го московского гарнизонного военного суда действительно содержит данные о заседании с целью избрания меры пресечения в отношении Кузнецова Юрия Васильевича.

Генерал проработал в должности главного кадровика армии ровно год. Указ о его назначении на должность был подписан в мая 2023-го.

Фото:Klausvienresh/по международной лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Мир

США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

Читать полностью
Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе.

Читать полностью

Общество

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Читать полностью
Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.

Читать полностью

Новости