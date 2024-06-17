Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:38

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали на два месяца. Вадима Владимирова подозревают в получении крупной взятки. В суд для избрания меры пресечения топ-менеджера доставили на реанимобиле.

Руководителя одного из крупнейших подразделений РЖД задержали накануне. В ходе следственных действий подозреваемый был помещён в следственный изолятор.

Владимиров назначен начальником ВСЖД три года назад. До этого он возглавлял Красноярскую железную дорогу. В системе РЖД он работает больше двух десятков лет.

Адвокат взятого под арест, Дмитрий Печкин заявил, что его подзащитный "в плачевном состоянии. У него гипертоническая болезнь". Также юрист отметил, что защита намерена обжаловать решение об аресте.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Aviateur (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Медведев: несколько десятков государств хотят присоединиться к БРИКС

Медведев: несколько десятков государств хотят присоединиться к БРИКС

Несколько десятков государств заявили о желании присоединиться к БРИКС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Читать полностью
Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая

Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая

Предприниматель, а также сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс собирается вложить много миллиардов долларов в создание АЭС в штате на западе США. О своём желании он рассказал в беседе с американской телерадиосетью CBS News.

Читать полностью

Общество

Диетолог рассказала, как бороться с отеками в жаркую погоду

Диетолог рассказала, как бороться с отеками в жаркую погоду

Внимание стоит обратить не только на питье, но и на соль.

Читать полностью
Эксперт Ганичкина рассказала, как правильно обрабатывать ягоды для хранения

Эксперт Ганичкина рассказала, как правильно обрабатывать ягоды для хранения

Подготовить ягоды достаточно просто.

Читать полностью

Новости