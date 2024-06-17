Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали на два месяца. Вадима Владимирова подозревают в получении крупной взятки. В суд для избрания меры пресечения топ-менеджера доставили на реанимобиле.
Руководителя одного из крупнейших подразделений РЖД задержали накануне. В ходе следственных действий подозреваемый был помещён в следственный изолятор.
Владимиров назначен начальником ВСЖД три года назад. До этого он возглавлял Красноярскую железную дорогу. В системе РЖД он работает больше двух десятков лет.
Адвокат взятого под арест, Дмитрий Печкин заявил, что его подзащитный "в плачевном состоянии. У него гипертоническая болезнь". Также юрист отметил, что защита намерена обжаловать решение об аресте.
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