Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали на два месяца. Вадима Владимирова подозревают в получении крупной взятки. В суд для избрания меры пресечения топ-менеджера доставили на реанимобиле.

Руководителя одного из крупнейших подразделений РЖД задержали накануне. В ходе следственных действий подозреваемый был помещён в следственный изолятор.

Владимиров назначен начальником ВСЖД три года назад. До этого он возглавлял Красноярскую железную дорогу. В системе РЖД он работает больше двух десятков лет.

Адвокат взятого под арест, Дмитрий Печкин заявил, что его подзащитный "в плачевном состоянии. У него гипертоническая болезнь". Также юрист отметил, что защита намерена обжаловать решение об аресте.

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