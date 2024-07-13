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На сайте Кремля впервые с 2018-го обновили раздел с биографией Владимира Путина
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На сайте Кремля впервые с 2018-го обновили раздел с биографией Владимира Путина

Раздел с биографией президента России Владимира Путина изменён на сайте Кремля. Данные дополнены информацией о работе главы государства с 2018 по 2024 год.

В частности появилась глава посвященная специальной военной операции. Также в обновленной биографии Владимира Путина рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Финальный раздел ресурса содержит свежие данные о мартовских выборах текущего года 2024 года. Также рассказано с цитатами об объявлении лидером страны решения баллотироваться во время беседы с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества.

Указана информация об итогах голосования, инаугурации и указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Международная лицензия Attribution 4.0)

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