Вспышка метана произошла на глубине примерно 400 метров, на соликамском руднике ПАО "Уралкалий". У двоих пострадавших серьёзные ожоги, мужчины госпитализированы. Из шахты эвакуировали около двухсот человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ЧП управление СК РФ по региону организовало проверку.

"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность", — сообщается в официальном релизе компании.

Проверка проводится по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ситуацию на объекте взял под контроль губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Сегодня работаю в Соликамске и Березниках — ситуацию держу на контроле. Поручил главе округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию", — сообщил глава региона.

В пресс-службе компании "Уралкалия" поясняют, что остальный производственные объекты предприятия работают в обычном режиме. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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