Тело одного из пассажиров обнаружили под перевернувшимся вагоном сошедшего с рельсов пассажирского поезда назначением Воркута - Новороссийск в республике Коми, сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми, где сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута-Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", - официально завили представители правоохранительного ведомства.
Чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером. На значительном отдалении от населённых пунктов. Всего в вагонах находилось 232 человека, сообщает пассажироперевозчик. Пострадали, по данным минздрава 40, РЖД информирует о 46 обратившихся за медицинской помощью гражданах.
Также железнодорожники предварительной причиной схода состава с рельсов называю подмыв полотна в результате обильных осадков.
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ/ СК РФ (Creative Commons CC0)
ЕС ввёл механизм компенсации убытков для ушедших из России компаний
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций разработал новый юридический инструмент, позволяющий европейским компаниям требовать компенсацию за ущерб, причиненный им в России. Этот механизм является ответом на российские контрсанкционные меры и судебные взыскания с европейских компаний.
Жордан Барделла выступил против поставок атакующего вооружения на Украину
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на этом посту в ноябре 2022 года, выразил готовность оказать военную поддержку Украине при условии сохранения нормальных отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Володин: многодетные родители освобождаются от комиссий при оплате услуг ЖКХ
Семьи, имеющие трёх и более детей, получающие пенсию люди, инвалиды, а также вышедшие в отставку ветераны боевых действий освобождаются от обязательной комиссии при отчислении денежных средств за услуги ЖКХ. Законопроект начнёт иметь юридическую силу с начала июля текущего года, информировал спикер ГД Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале, пишет РИА Новости.
В РФ хотят назначать стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
Минобрнауки России рассматривает возможность назначения ежемесячной социальной стипендии в сумме минимального размера оплаты труда для студентов вузов, являющихся родителями детей дошкольного возраста, сообщают Ведомости.