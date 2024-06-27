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СК РФ: на месте схода с рельсов поезда Воркута-Новороссийск обнаружили тело мужчины
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:16

СК РФ: на месте схода с рельсов поезда Воркута-Новороссийск обнаружили тело мужчины

Тело одного из пассажиров обнаружили под перевернувшимся вагоном сошедшего с рельсов пассажирского поезда назначением Воркута - Новороссийск в республике Коми, сообщают в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми, где сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута-Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", - официально завили представители правоохранительного ведомства.

Чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером. На значительном отдалении от населённых пунктов. Всего в вагонах находилось 232 человека, сообщает пассажироперевозчик. Пострадали, по данным минздрава 40, РЖД информирует о 46 обратившихся за медицинской помощью гражданах.

Также железнодорожники предварительной причиной схода состава с рельсов называю подмыв полотна в результате обильных осадков.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ/ СК РФ (Creative Commons CC0)

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