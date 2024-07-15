Впервые с 50-х годов прошлого века на кольцевой линии московского метрополитена началось возведение новой станции. Столичный мэр Сергей Собянин дал старт строительству станции "Достоевская".

"Надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими линиями метро", - заявил градоначальник.

Планируется что красную ленточку на открытии объекта перерезать получится уже через пять лет. после возведения транспортного узла его соединят с Люблинско-Дмитровской линией (салатовой веткой) метро.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International)