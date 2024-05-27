На территории бывшего металлургического гиганта "Азовсталь" в Мариуполе могут создать крупный кластер для малых промышленных предприятий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире белорусского телевидения.

"Предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия", - считает руководитель субъекта федерации.

Очевидно, крупная промышленная площадка с потенциально хорошей транспортной и инженерной инфраструктурой может быть задействована как технопарк. Причем не только для российских субъектов малого и среднего предпринимательства, но и для совместных проектов с белорусскими коллегами, считают эксперты.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International).