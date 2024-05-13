Участвующий в спецоперации астраханский депутат Денис Харитонов пережил покушение, и к счастью остался жив. Автомобиль, в котором находился законодатель, взорвали прямо на проезжей части, лишь по счастливой случайности единороссу удалось спастись.
По информации СМИ взрыв автомобиля произошел 12 мая. Как говорит сам политик в момент ЧП он ехал на своей машине к родным раненного боевого товарища, чтобы отвезти им его вещи.
"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным. Давно меня не взрывали в моей машине", - констатирует депутат в соцсети "ВКонтакте".
Как ранее писал народный избранник, в зоне СВО он находится периодически. Выполняет в прифронтовой полосе особые поручения. Сейчас с последствиями подрыва разбираются правоохранительные органы. Готовится процессуальное решение.
Фото: vk.com/id621413943/Денис Харитонов
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