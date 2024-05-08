Судя по информации властей речь идёт о проблемах на энергообъектах в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. По словам профильного министра страны, Германа Галущенко, в настоящий момент специалисты оценивают объём разрушений а также на ряде объектов уже приступили к ликвидации последствий происшедшего.

СМИ сообщают, что в территориях, где зафиксированы повреждения ЛЭП и предприятий генерации ранее была объявлена воздушная тревога. В местных тг-каналах подтверждают, что вблизи объектов были видны мощные взрывы.

Фото: Стефан Андрей Шамбора (St_A_Sh)