Судя по информации властей речь идёт о проблемах на энергообъектах в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. По словам профильного министра страны, Германа Галущенко, в настоящий момент специалисты оценивают объём разрушений а также на ряде объектов уже приступили к ликвидации последствий происшедшего.
СМИ сообщают, что в территориях, где зафиксированы повреждения ЛЭП и предприятий генерации ранее была объявлена воздушная тревога. В местных тг-каналах подтверждают, что вблизи объектов были видны мощные взрывы.
Фото: Стефан Андрей Шамбора (St_A_Sh)
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