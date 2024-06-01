Две тепловые электростанции были частично разрушены на территории Украины минувшей ночью, сообщает местный энергохолдинг "ДТЭК".

"Серьезно повреждено оборудование", - информирует энергопредприятие в своём официальном Telegram-канале.

Персонал сейчас занимается ликвидацией повреждений. Устанавливает объём и последствия ущерба для объектов инфраструктуры. Сегодня же стало известно, что по состоянию на 03:52 все регионы страны находились в зоне действия воздушной тревоги. В находящемся под проекторатом киевского режима городе Запорожье произошли взрывы, сообщают местные СМИ.

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