Украинские территориальные центры комплектования вооруженных сил (бывшие военные комиссариаты) стали материально поощрять граждан пенсионного возраста за информацию о скрывающихся от мобилизации, сообщает ТАСС.

Вербовка, по данным местных жителей приобретает массовый характер. Ставки за каждого потенциального рекрута варьируются в зависимости от региона. На прибавку к пенсии можно рассчитывать лишь после того, как выявленный с подачи бдительного пожилого человека уклонист вступил в ряды вооруженных сил.

Согласно новому законодательству в республике теперь местные военнообязанные должны самостоятельно зарегистрироваться в электронном реестре. Эта заявка является основанием для мобилизации, однако повестки приходят даже тем, кто ее не подавал.

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