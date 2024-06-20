Министерство энергетики Украины информирует о повреждении оборудования на объектах энергетики. Речь в релизе идёт о Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР.

Известно, что специалисты ведут работу над устранением последствий повреждений. Сколько абонентов остаются без света на данный момент, пока точной информации нет. В ведомстве также сообщили ночью в Киеве и в одиннадцати областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В социальных сетях появились сообщения о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, власти Винницкой области дали информацию о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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