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Минэнерго Украины заявляет о проблемах из-за повреждения энергообъектов
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:38

Минэнерго Украины заявляет о проблемах из-за повреждения энергообъектов

Министерство энергетики Украины информирует о повреждении оборудования на объектах энергетики. Речь в релизе идёт о Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР.

Известно, что специалисты ведут работу над устранением последствий повреждений. Сколько абонентов остаются без света на данный момент, пока точной информации нет. В ведомстве также сообщили ночью в Киеве и в одиннадцати областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В социальных сетях появились сообщения о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, власти Винницкой области дали информацию о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Matt Wiebe (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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