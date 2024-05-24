Национальный банк Украины хочет установить лимиты на карточные переводы между физическими лицами, введя предельные значения на число и суммы транзакций ежемесячно, поделился планами заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник.
Регламент планируется установить следующий: три десятка переводов в месяц, суммарно на 2,5 тыс. долларов. Решение может вступить в силу в ближайшее время, оно направлено на борьбу с теневым оборотом злоумышленников, которые обходят через схемы с обычными гражданами действующее в стране законодательство по уплате НДС.
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