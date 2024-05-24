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Нацбанк Украины анонсировал ограничения переводов между физлицами
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 12:21

Нацбанк Украины анонсировал ограничения переводов между физлицами

Национальный банк Украины хочет установить лимиты на карточные переводы между физическими лицами, введя предельные значения на число и суммы транзакций ежемесячно, поделился планами заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник.

Регламент планируется установить следующий: три десятка переводов в месяц, суммарно на 2,5 тыс. долларов. Решение может вступить в силу в ближайшее время, оно направлено на борьбу с теневым оборотом злоумышленников, которые обходят через схемы с обычными гражданами действующее в стране законодательство по уплате НДС.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Luda91 (Attribution-Share Alike 4.0).

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