Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологов, находился в Авачинском заливе в 66 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина его очага составила 72 км, сообщает Единая геофизическая служба РАН. В районе города Вилючинск ощущались толчки магнитудой 4. Схожая ситуация в Петропавловске-Камчатском.
В указанный, сейсмоопасных зонах возведены строения, адаптированные к подобным вызовам стихии, поэтому пострадавших и разрушений нет. Ситуация контролируется и отслеживается подразделениями МЧС РФ. Угрозы цунами, из-за землетрясения нет.
Фото: Петр Брож (Чешская академия наук)
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