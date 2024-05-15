Уссурийский полиграф атакует деревья в алтайских лесах. Ситуация настолько серьёзна, что власти вынуждены ввести карантинный фитосанитарный режим на площади 370 га ввели в Горно-Колыванском лесничестве из-за заражения лесных массивов жуком-короедом.
По данным Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" паразит повреждает деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования появляется некроз. Чем сильнее вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что в последствие приводит к гибели насаждений. Жуки зимуют под корой деревьев в виде имаго, куколок и личинок. На одном стволе может жить от нескольких сотен до нескольких тысяч этих вредителей.
Одно из базовых ограничений состоит в особом фитосанитарном контроле лесопродукции, которую могут доставлять из зоны карантина потенциальным потребителям. Перед тем, как осуществить транспортировку, будет необходимо пройти проверку в соответствии с особыми требованиями и сертифицировать вывозимые материалы.
Фото: Ips sexdentatus gallery/Fabio Stergulc, Università di Udine, Bugwood.org/Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
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