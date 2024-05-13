Яна Поплавская: Меня воротит от таких персонажей, как Киркоров и Ревва

Советская и российская актриса Яна Поплавская выступила с критикой телешоу "Звезды", транслируемого каналом НТВ. Актриса в личном Telegram-канале написала целый пост, посвященный выпуску передачи, в котором написала, что ее воротит и тошнит от поведения Филиппа Киркорова и Александра Реввы.
Также Поплавская отметила, что ей очень жаль тех журналистов, которые работают со столь лживыми и невоспитанными персонажами из мира шоу-бизнеса.
Женщину поддержали журналист Роман Голованов и писатель Михаил Шахназаров. После подобных высказываний шоу внезапно сняли с показа на канале. Но сама Поплавская сомневается, что передачу окончательно закроют.
Фото: spravedlivo.ru/Пресс-служба СРПЗП (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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