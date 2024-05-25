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The Economist: НАТО готово применить пятую статью в случае кибератаки
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:29

The Economist: НАТО готово применить пятую статью в случае кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Североатлантический альянс имеет право задействовать пятую статью о коллективной защите стран блока если нужно будет отразить кибератаки на любое из государств объединения, сообщает The Economist. При этом издание делает особую сноску, что таким образом генсек Столтенберг "хотел предупредить Россию от опрометчивых поступков".

Пятая статья договора по безопасности альянса предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов североатлантического объединения.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Magnus Fröderberg (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark).

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