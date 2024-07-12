Дипломаты из стран НАТО не ожидают значительных изменений в ситуации на Украине до конца 2024 года, при этом военная поддержка Киева со стороны альянса продолжится. По данным Politico, ситуация на фронте стабилизирована, но война останется в тупике.

Украина продолжит получать необходимые поставки оружия от Запада, хотя использование тактических ракет ATACMS против России может ограничиться.

НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой, разрабатывая стратегический подход и призывая к отказу от военной помощи России. На саммите в Вашингтоне было решено предоставить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)