Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна предпринять все возможные меры для того, чтобы укрепляющиеся связи Украины с НАТО привели к исчезновению как Украины, так и альянса. Медведев поделился этим мнением в своём канале в Telegram, ссылаясь на текст декларации последнего саммита НАТО, который гласит о поддержке стремления Украины к полной интеграции в евро-атлантическое пространство, включая членство в НАТО, сообщает ТАСС.

"Исход должен быть однозначным. Необходимо действовать так, чтобы утверждение Украины в НАТО привело к исчезновению либо самой Украины, либо альянса, а идеально — обоих," — подчеркнул Медведев.

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