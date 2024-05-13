Motorola Razr 50 Ultra, ожидаемый складной смартфон, получит заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью, сохраняя при этом ту же цену. Согласно утечке от инсайдера OnLeaks, устройство оснащено 6,9-дюймовым внутренним pOLED-дисплеем и 3,6-дюймовым внешним экраном.

В качестве процессора используется Snapdragon 8s Gen 3, а также предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Камеры включают в себя основную на 50 Мп и телекамеру на 50 Мп с 2-кратным оптическим приближением, а также фронтальную на 32 Мп.

Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки, поддерживается eSIM и защита от воды по стандарту IPX8. Предлагаемые цвета корпуса: синий, зелёный и розовый. Презентация запланирована на июнь, с ожидаемой ценой в 999 долларов в США и 1200 евро в Европе, сообщает 4pda.

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