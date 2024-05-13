Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
Инсайдер сообщил, что Motorola Razr 50 Ultra получит заметные улучшения
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:00

Инсайдер сообщил, что Motorola Razr 50 Ultra получит заметные улучшения

Motorola Razr 50 Ultra, ожидаемый складной смартфон, получит заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью, сохраняя при этом ту же цену. Согласно утечке от инсайдера OnLeaks, устройство оснащено 6,9-дюймовым внутренним pOLED-дисплеем и 3,6-дюймовым внешним экраном.

В качестве процессора используется Snapdragon 8s Gen 3, а также предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Камеры включают в себя основную на 50 Мп и телекамеру на 50 Мп с 2-кратным оптическим приближением, а также фронтальную на 32 Мп.

Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки, поддерживается eSIM и защита от воды по стандарту IPX8. Предлагаемые цвета корпуса: синий, зелёный и розовый. Презентация запланирована на июнь, с ожидаемой ценой в 999 долларов в США и 1200 евро в Европе, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/VSchagow (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Китае анонсировали кроссовер Avatr 07, который предложат в четырех версиях

В Китае анонсировали кроссовер Avatr 07, который предложат в четырех версиях

Модель кроссовера имеет мощность до 590 л. с. и может достигать максимальной скорости 200 км/ч. Доступна как полностью электрическая версия с одним мотором (338 л. с.), так и полноприводная с двумя моторами.

Читать полностью
Хакер IntelBroker заявил о взломе платформы Европола

Хакер IntelBroker заявил о взломе платформы Европола

Известный хакер IntelBroker утверждает, что получил доступ к служебным документам Европола, включая конфиденциальную информацию платформы EPE.

Читать полностью

Общество

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Читать полностью
Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.

Читать полностью

Новости