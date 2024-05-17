Депутаты направили обращение к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам, сообщает РИА Новости.

"Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты", - обосновывают свою инициативу законодатели.

По последним данным Автостат в нашей стране зарегистрировано более двух миллионов единиц мототранспорта. Примерно треть от общей численности приходится на марку «Иж»: таких мотоциклов в России зарегистрировано порядка 600 тыс. экземпляров. На втором месте по численности находятся мотоциклы «Урал» - более четверти миллиона (около 13% от всего моторынка). Замыкает тройку лидеров мототранспорт завода имени Дегтярева (ЗиД): чуть менее 200 тыс. единиц такой мототехники.

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