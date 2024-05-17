Депутаты направили обращение к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам, сообщает РИА Новости.
"Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты", - обосновывают свою инициативу законодатели.
По последним данным Автостат в нашей стране зарегистрировано более двух миллионов единиц мототранспорта. Примерно треть от общей численности приходится на марку «Иж»: таких мотоциклов в России зарегистрировано порядка 600 тыс. экземпляров. На втором месте по численности находятся мотоциклы «Урал» - более четверти миллиона (около 13% от всего моторынка). Замыкает тройку лидеров мототранспорт завода имени Дегтярева (ЗиД): чуть менее 200 тыс. единиц такой мототехники.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Andshel/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ
16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.
Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо
Роберт Фицо и миролюбивая позиция Словакии очень бы пригодились тем силам, которые противостоят милитаризации Украины, считает премьер-министр Венгрии.
ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты
Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.
Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.