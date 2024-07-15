Сфера жилищно-коммунального хозяйства становится вотчиной мошенников, которые похищают деньги у россиян. Под видом работников отрасли переквалифицировавшиеся "сотрудники служб безопасности банков" с использованием практик социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту граждан на "Госуслугах", а далее по апробированной схеме оформляют кредиты и выводят финансовые средства, пишут "Известия".
В качестве повода аферисты называют поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги. Обращаются к потенциальным потерпевшим от имени крупных генерирующих энергосбытовых и генерирующих компаний. Цель у таких диалогов всегда одна, говорят специалисты, получить доступ к закрытым персональным данным граждан. Эксперты призывают людей к бдительности.
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