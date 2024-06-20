Интенсивный атмосферный фронт, который принес сильный дождь с грозами и ветрами в Москву и область, ушел из региона. По информации, предоставленной Гидрометцентром РФ, фронт переместился в направлении Рязанской и Владимирской областей, сообщает ТАСС.

Сейчас фронт находится за пределами Московского региона, однако в отдельных местах могут продолжаться небольшие дожди, которые уже не будут такими интенсивными, как ранее.

В то же время, в Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, который предполагает значительные погодные явления и сохранится до 22:00 мск. С этого времени в регионе начнет действовать желтый уровень опасности, указывающий на возможную погодную угрозу. Этот уровень связан с возможной грозой, которая может произойти в Подмосковье до утра пятницы, 21 июня.

Фото: commons.wikimedia.org/Kirill Vinokurov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)