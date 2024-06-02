В Москве ожидаются ливень, град и сильный ветер до 17 м/с.

Жителям столицы порекомендовали быть осторожными: водителям — снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких маневров и парковаться подальше от деревьев; пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, сообщает ТАСС.

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