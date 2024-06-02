В Москве ожидаются ливень, град и сильный ветер до 17 м/с.
Жителям столицы порекомендовали быть осторожными: водителям — снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких маневров и парковаться подальше от деревьев; пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, сообщает ТАСС.
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В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах
Портативный модульный мост ASTRA, инициированный Федеральным дорожным управлением Швейцарии, предназначен для минимизации пробок и повышения безопасности рабочих во время дорожных работ. Мост устанавливается над участками ремонта, позволяя транспорту проезжать без остановок.
В Китае представлена новинка: Toyota Crown Kluger на 7 тысяч долларов дешевле Highlander
Toyota Crown Kluger 2024, представленный в Китае, является улучшенной версией популярного Toyota Highlander. Этот новый кроссовер выделяется более привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже, чем у Highlander, и улучшенным оснащением.
The Conversation: эксперты подтвердили, что метод "30-30-30" помогает в похудении
Метод "30-30-30", ставший популярным на платформе TikTok, предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения и выполнение 30-минутной аэробной тренировки средней или низкой интенсивности.
В России снизилась стоимость на FAW Bestune T55: теперь цена начинается от 2 261 000 рублей
Китайская компания FAW снизила цены на кроссоверы Bestune T55 в России на 150 000 рублей. Новая стартовая цена модели в комплектации Beyond составляет 2 261 000 рублей.