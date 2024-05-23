В Госдуме готовят законопроект о выплате женщинам специального единовременного пособия . за рождение ребенка, если маме ещё не исполнилось 25 лет. Сумма поддержки определена в 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на парламентский документ.

Депутаты, авторы законопроекта, делают акцент на снижение рождаемости за последние 10 лет. Такой тренд грозит в перспективе нашей стране демографической катастрофой. Парламентарии отметили, что средний возраст матери при рождении первого ребенка постепенно движется к 30 годам, а почти 40% женщин отказываются от рождения детей из-за материального положения и жилищных условий.

Еще одним фактором сложившейся ситуации депутаты назвали стойкое желание потенциальных мам стать финансово независимыми и построить карьеру.

Единовременное пособие предлагается выдавать вне зависимости от материального положения матери и за каждого ребенка, рожденного до 25 лет. В случае принятия законопроект вступит в силу в начале будущего года. По оценке авторов инициативы, средства для этого в бюджете есть.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Эд Юордон (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)