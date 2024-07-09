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Премьер Индии Моди: война, это не решение. Для светлого будущего мир обязателен
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Премьер Индии Моди: война, это не решение. Для светлого будущего мир обязателен

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал стороны конфликта на украине к диалогу, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Могу заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас слушал, я чувствовал оптимизм, возникли надежды на будущее", - сказал гость своему российскому виз-а-ви.

В свою очередь российский лидер поблагодарил индийского премьера за внимание к важным проблемам, в частности за попытку найти мирные пути решения украинского кризиса.

Как поделился в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле Путин и Моди выскажутся о перспективах дальнейшего развития двухсторонних отношений, а также обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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