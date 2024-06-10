Новое четвёртое поколение Mitsubishi Outlander появилось в продаже в России. Цены начинаются от 3 390 000 рублей за модель с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с., передним приводом и бесступенчатым вариатором.
Также доступна версия 2024 года с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л. с. за 3 450 000 рублей.
Официальные дилеры в Москве и Петербурге предлагают аналогичные автомобили по цене от 3 950 000 рублей. Версия с полным приводом и 184-сильным мотором стоит от 4 000 000 рублей и имеет богатое оснащение, включая светодиодную оптику, 20-дюймовые диски, кожаный салон и мультифункциональный руль, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/JamesYoung8167 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Корабли РФ совершили деловой заход в египетский порт
Отряд флота России осуществил запланированный деловой визит в порт Александрия в Египте. 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится встреча с представителями верховного командования ВМС Египта, как сообщили в Министерстве обороны РФ.
В Совфеде назвали саммит по Украине "бессмысленной тусовкой"
Низкий уровень представительства стран мира на конференции по Украине в Швейцарии превратит ее в "бессмысленное медиа-событие" против России, сообщил руководитель комитета Совета Федерации по международным вопросам Григорий Карасин в своем канале в Telegram.
The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть
В публикации The Conversation физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, что комплексные упражнения, включающие в себя такие движения, как приседания, выпады, жим лежа и отжимания, позволяют задействовать сразу несколько суставов и групп мышц.
ИНЦ РАН: уничтожение стареющих клеток раковой опухоли может повысить эффект лечения рака
Ученые из Института цитологии РАН исследовали возможности сенолитиков, соединений, способных уничтожать стареющие клетки, как средства для улучшения лечения рака.