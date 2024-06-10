Новое четвёртое поколение Mitsubishi Outlander появилось в продаже в России. Цены начинаются от 3 390 000 рублей за модель с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с., передним приводом и бесступенчатым вариатором.

Также доступна версия 2024 года с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л. с. за 3 450 000 рублей.

Официальные дилеры в Москве и Петербурге предлагают аналогичные автомобили по цене от 3 950 000 рублей. Версия с полным приводом и 184-сильным мотором стоит от 4 000 000 рублей и имеет богатое оснащение, включая светодиодную оптику, 20-дюймовые диски, кожаный салон и мультифункциональный руль, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/JamesYoung8167 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)