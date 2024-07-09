В планах России войти в топ-25 стран планеты по использованию в индустриальных проектах промышленных роботов. Заде для решения амбициозных задач есть, заявил на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, что мы фактически вернулись сегодня в большую промышленность, производящую в том числе автоматизированные роботы. Есть уже семь компаний: это челябинские коллеги, пермские коллеги, Казань и Москва, а также двигатели, которые делают в Магнитогорске", — говорит глава кабмина.
Курс на промышленный суверенитет и масштабное импортозамещение, рассчитан на несколько лет вперёд. Запланировано и привлечение ресурсов, подготовки кадров.
Фото: government. ru/пресс-служба правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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