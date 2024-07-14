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Главы государств осуждают политическое насилие и покушение на Дональда Трампа
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Главы государств осуждают политическое насилие и покушение на Дональда Трампа

Лидеры стран мира решительно осудили эскалацию политического насилия и покушение на кандидата в президенты Соединенных штатов Дональда Трампа. Генсек ООН, главы государств, общественные деятели, предприниматели и политики выразили слова поддержки раненному экс-главе США.

Официальный спикер генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвал случившееся в Пенсильвании "актом политического насилия", сообщает Guardian. Глава кабинета министров Венгрии Виктор Орбан, встречавшийся с Дональдом Трампом на этой неделе, написал что его молитвы сейчас с бывшим президентом "в эти темные часы".

Индийский премьер Нарендра Моди назвал Трампа другом и выразил ему пожелания чтобы тот как можно быстрее пошёл на поправку и осудил инцидент, заявив что насилию нет места в политической жизни.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил позицию, что стрельба неприемлема и обратился к своим коллегам, мировым лидерам с просьбой осудить ее.

"Нападение на бывшего президента Дональда Трампа должно быть решительно отвергнуто всеми защитниками демократии и диалога в политике", — резюмировал бразильский руководитель.

Премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Израиля Беньямин Нетаньяху, экс-президент США Джордж Буш, предприниматель Илон Маск и многие другие решительно осудили покушение на американского политика.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Патрик Келли (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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