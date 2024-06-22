Минувшей ночью подразделениями противовоздушной обороны отбита попытка атаки беспилотниками в акватории Азовского моря, в Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал что была предпринята попытка нападения на один из военных объектов на территории региона. При уничтожении дрона самолетного типа никто не пострадал, разрушений нет.

В Брянской области при атаке беспилотника также нет пострадавших и разрушений, сообщает в социальных сетях губернатор субъекта федерации Александр Богомаз.

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