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Вооруженные силы РФ рапортуют о сбитом украинском МИГ-29
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Вооруженные силы РФ рапортуют о сбитом украинском МИГ-29

Подразделения оперативного реагирования российской противовоздушной обороны в минувшие сутки поразили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба минобороны России.

МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения. Данное судно нацелено на ликвидацию всех типов воздушных целей в обычных и сложных метеоусловиях, в свободном воздухе и на фоне земли, а также для обнаружения и нивелирования наземных объектов с применением неуправляемых боевых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Grzegorz Jereczek (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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