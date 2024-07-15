Подразделения оперативного реагирования российской противовоздушной обороны в минувшие сутки поразили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба минобороны России.
МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения. Данное судно нацелено на ликвидацию всех типов воздушных целей в обычных и сложных метеоусловиях, в свободном воздухе и на фоне земли, а также для обнаружения и нивелирования наземных объектов с применением неуправляемых боевых средств поражения в условиях визуальной видимости.
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