Министерство обороны страны оперативно подключилось к работе по производству беспилотных летательных аппаратов и наращивает число их видов, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Эта деятельность стратегического значения.
Почти год назад кабинет министров одобрил Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 годов. В документе обозначены пять базовых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающее формирование крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку специалистов для беспилотной авиации.
Планируется, что через десять лет объём рынка в данном сегменте достигнет 1 млн БПЛА.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Распределитель (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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