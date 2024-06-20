Министерство обороны страны оперативно подключилось к работе по производству беспилотных летательных аппаратов и наращивает число их видов, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. Эта деятельность стратегического значения.

Почти год назад кабинет министров одобрил Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 годов. В документе обозначены пять базовых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающее формирование крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку специалистов для беспилотной авиации.

Планируется, что через десять лет объём рынка в данном сегменте достигнет 1 млн БПЛА.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Распределитель (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)