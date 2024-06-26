Министерство финансов страны против одобрения наращивания лимита трат из Фонда национального благосостояния с 4,2 трлн до 6 трлн руб., рассказала в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
По мнению чиновницы, такие решения, прерогатива президента России. Сами цели расходов дополнительных денежных средств вызывают у монетарных властей вопросы.
"Это крупные и тяжелые с точки зрения окупаемости проекты, из-за чего они и финансируются из Фонда национального благосостояния. Увеличение до 6 триллионов с учетом сегодняшнего остатка в ФНБ мы пока не готовы поддержать", — заявила замглавы министерства.
Ранее стало известно, что власти в текущем году поддержат из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. Из них 392 млрд пойдут на строительство крупнейшего в России завода "Газпрома" по сжижению газа в Усть-Луге, еще 2 млрд будут выделены на ж/д инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек.
В будущем году правительству необходим ассигновать не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Себастьян Вальрот (Creative Commons Посвящение CC0 1.0)
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