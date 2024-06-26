Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Минфин воспротивился увеличению расходов из ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:03

Минфин воспротивился увеличению расходов из ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей

Министерство финансов страны против одобрения наращивания лимита трат из Фонда национального благосостояния с 4,2 трлн до 6 трлн руб., рассказала в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

По мнению чиновницы, такие решения, прерогатива президента России. Сами цели расходов дополнительных денежных средств вызывают у монетарных властей вопросы.

"Это крупные и тяжелые с точки зрения окупаемости проекты, из-за чего они и финансируются из Фонда национального благосостояния. Увеличение до 6 триллионов с учетом сегодняшнего остатка в ФНБ мы пока не готовы поддержать", — заявила замглавы министерства.

Ранее стало известно, что власти в текущем году поддержат из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. Из них 392 млрд пойдут на строительство крупнейшего в России завода "Газпрома" по сжижению газа в Усть-Луге, еще 2 млрд будут выделены на ж/д инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек.

В будущем году правительству необходим ассигновать не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Себастьян Вальрот (Creative Commons Посвящение CC0 1.0)

Мир

Кандидат в сенаторы Сэйр: дедолларизация мировой экономики набирает темпы

Кандидат в сенаторы Сэйр: дедолларизация мировой экономики набирает темпы

Из-за политики США в мировой экономике всё больше набирает темпы такое явление, как дедолларизация. Об этом информировала РИА Новости кандидат на выборы в американский сенат Дайан Сэйр.

Читать полностью
Кандидат в сенаторы Сэйр: США могли бы видоизменить экономику с Россией и Китаем

Кандидат в сенаторы Сэйр: США могли бы видоизменить экономику с Россией и Китаем

США могли бы кооперироваться с Китаем и РФ для преобразования экономической жизни общества, если перестали бы конфликтовать с этими и другими государствами. Об этом информировала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

Читать полностью

Общество

Эксперт Максимов: для защиты компании от кибератак необходимо мыслить как хакер

Эксперт Максимов: для защиты компании от кибератак необходимо мыслить как хакер

Чтобы обезопасить себя от враждебных действий, которые злоумышленник может сделать в цифровой среде, необходимо мыслить точно так же, как и сам взломщик системы. Так посоветовал действовать сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов в беседе с РИА Новости.

Читать полностью
Россияне заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов в мае — 739 тыс. человек

Россияне заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов в мае — 739 тыс. человек

В мае 2024 года россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию туристов, достигнув отметки в 739 тыс. человек, что на 15% больше, чем в мае прошлого года.

Читать полностью

Новости