Министерство финансов России выступает с инициативой изменения госпошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5 тыс. рублей. Это почти в восемь раз больше, чем сумма, определенная отечественным законодательством в настоящий момент, сообщает РБК. Соответствующие правительственные поправки к налоговому кодексу уже подготовлены. Равно как и пояснительная записка в обосновании изменений.
В частности в документах сказано, что стоимость развода необходимо поднять в случае, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС.
Число распавшихся семей в нашей стране растёт. Так, по информации Росстата, в минувшем году в России было зафиксировано 683,7 тыс. разводов.
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