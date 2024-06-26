Министерство финансов России выступает с инициативой изменения госпошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5 тыс. рублей. Это почти в восемь раз больше, чем сумма, определенная отечественным законодательством в настоящий момент, сообщает РБК. Соответствующие правительственные поправки к налоговому кодексу уже подготовлены. Равно как и пояснительная записка в обосновании изменений.

В частности в документах сказано, что стоимость развода необходимо поднять в случае, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС.

Число распавшихся семей в нашей стране растёт. Так, по информации Росстата, в минувшем году в России было зафиксировано 683,7 тыс. разводов.