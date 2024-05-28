Медицинский спирт и фармацевтическая продукция, содержащая этанол, может стать подакцизной уже в этом году. Соответствующие поправки министерства финансов к Налоговому кодексу представлены в Госдуме.

Изменения могут принять единым пакетом в рамках большой налоговой реформы уже в армках весенней сессии нижней палаты парламента. Речь идёт о поправка к статье 22 НК РФ. Новации рекомендованы в том числе и Федеральной антимонопольной службой, пишет издание "Ведомости".

Действующий пока алгоритм администрирования закрепляет нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям, его и хотят изменить. По мнению авторов поправок, данные меры позволяют производителям нелегального алкоголя уходить от налогов.

По последним данным в системе отечественного здравоохранения потребность составляет в 1,6 млн декалитров медицинского спирта, при этом в 2022-м году было произведено 6,8 млн. Из оставшихся 5,2 млн дал было выработано 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции, считают эксперты. Объемы сопоставимы со всем оборотом крепкого горячительного напитка на территории страны.

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