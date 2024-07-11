Forbes обнародовал рейтинг ведущих налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд рублей за предыдущий отчетный период. Его возглавил акционер газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур холдинг" Леонид Михельсон, чей НДФЛ составил около 11 млрд рублей.
Налог администрирован ещё по прежней шкале НДФЛ. Исходя из ставки в 15% (повышенная сбор введен со сверхдоходов в нашей стране несколько лет назад). В следующем отчётном периоде, лидер рейтинга заплатил бы налог по ставке 22%. Как и его соседи по списку миллиардеров.
Вторую строчку занял владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по информации журналистов, составил 3,7 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров бенефициар компании "Торговый дом "Риф" Петр Ходыкин, его НДФЛ оценивается в 3 млрд рублей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ракун (Creative Commons CC0 1.0)
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